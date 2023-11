Uitvalbeurt krijgt geen staartje voor Russell

Het team van Mercedes kende in Brazilië een rampzalig raceweekend. De Duitse renstal worstelende met de performance en George Russell viel ook nog eens uit met motorproblemen. Bij Mercedes baalt men flink van die uitvalbeurt, maar ze stellen dat het geen verdere gevolgen zal hebben voor Russell.

De Power Unit van Russell raakte beschadigd en dat betekent dus ook dat de onderdelen onbruikbaar zijn geworden voor de restant van het seizoen. Met nog twee races te gaan, kan het zomaar zo zijn dat coureurs tegen gridstraffen gaat oplopen. Veel coureurs en zitten namelijk tegen de limiet aan van het maximale aantal motoronderdelen die ze mogen gebruiken in het seizoen. Vooralsnog zorgt dit nog niet voor probleem.

Volgens Mercedes gaat het ook geen problemen opleveren voor Russell. In Las Vegas en Abu Dhabi zal hij gaan rijden met een verse Power Unit. Volgens Head of Trackside Performance Riccardo Musconi is er niets aan de hand. Hij bespreekt de uitvalbeurt van Russell in de debrief van Mercedes op YouTube: "Om een mogelijke brand en om schade aan andere onderdelen te voorkomen, was het logisch om George naar binnen te roepen om uit te vallen. Hij rijdt met een andere Power Unit in de laatste twee races, dus er is geen probleem op dat gebied."