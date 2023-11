Formule 1-CEO wil dominantie Verstappen niet afremmen

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander heeft slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij heeft zijn derde wereldtitel dan ook allang op zak. Critici stellen dat er moet worden ingegrepen om Verstappen af te remmen, maar Stefano Domenicali weigert dat.

Verstappen is misschien wel bezig met het machtigste seizoen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur verbreekt record na record en hij prolongeerde al in Qatar zijn wereldtitel. Hij ontvangt veel complimenten, maar er is ook veel kritiek. Zo wordt er gezegd dat de dominantie van Verstappen slecht is voor de spanning in de Formule 1. Er is immers geen echte titelstrijd meer sinds de overheersing van Verstappen.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali blijft echter bij zijn standpunt, hij wil niet gaan ingrijpen om Verstappen af te remmen. Bij Channel 4 legt hij dit weer uit: "Als je aan de dominantie van een team of een coureur denkt, dan is het altijd onderdeel geweest van de Formule 1. We moeten één ding niet vergeten en dat is dat Max geweldig werk heeft geleverd. Dat moeten we blijven erkennen. Als je vandaag de dag naar de gaten in de kwalificatie kijkt, dan is dat ongelooflijk. Als je kijkt naar het aantal inhaalacties, dan is dat enorm veel. We willen niet worden gezien als een sport die wat aan iemand probeert te doen."