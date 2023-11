Verstappen presenteert speciale helm voor Las Vegas

Over anderhalve week staat de Grand Prix van Las Vegas op het programma. De race in de gokstad werd met veel bombarie aangekondigd en de hype is enorm. Ook wereldkampioen Max Verstappen doet daar aan mee, want hij zal in Vegas gaan rijden met een speciaal helmdesign.

Verstappen presenteerde vandaag zijn helm voor het raceweekend in Las Vegas. De helm is nog steeds voorzien van hetzelfde ontwerp als gewoonlijk, maar wel met een Las Vegas-sausje. De helm is voorzien van een aantal verwijzingen naar de wereldberoemde casino's, er zijn neonkleuren te zien en Verstappens logo is verwerkt in een aantal gokelementen. De gebruikelijke leeuw is vanzelfsprekend ook weer aanwezig.