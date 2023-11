Horner wijst Miami aan als begin problemen Perez

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur begon vol ambitie aan het jaar, maar al snel moest hij concluderen dat zijn teamgenoot Max Verstappen onverslaanbaar is. Christian Horner leeft mee met Perez en hij wijst Miami aan als het begin van de problemen.

Perez begon best goed aan het huidige seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan kon zijn teamgenoot Verstappen aardig bijhouden en hij won zelfs de races in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Daarna stortte zijn prestaties echter in en begon er een periode vol met mindere resultaten en met veel kritiek. Verstappen trapte op dat moment echter vol het gas in en hij won tien Grands Prix op een rij.

Miami

Red Bull-teambaas Christian Horner leeft mee met Perez. De Britse teambaas weet wanneer de problemen ontstonden en dat deelt hij in de podcast 'Eff won with DRS': "We willen hem allemaal zo goed mogelijk zien presteren. Ik denk dat het sinds Miami zwaar voor hem is geworden. Hij begon het seizoen zo goed, hij had al twee races gewonnen en hij stond erbij in het kampioenschap. Toen we in Miami arriveerden kreeg bij een open schietkans omdat Max door omstandigheden een slechte uitgangspositie had in de kwalificatie."

Monaco

Horner zag dat Perez daarna de mist in ging en dat hij zijn goede vorm daarna lang niet wist terug te vinden. Pas in de afgelopen paar weken liet de Mexicaan weer zien wat hij echt in huis heeft. Horner wijst nog steeds naar Miami: "Checo had in het vrije doel kunnen scoren, maar in de twaalfde ronde reed Max al voor hem. En dat moment zorgde uiteindelijk voor veel vragen. Daarna gingen we naar Monaco, hij deed te hard zijn best en hij crashte. Dan begin je met een achterstand."