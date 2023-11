Lambiase onthult grootste 'angst' in samenwerking met Verstappen

Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase zijn twee handen op één buik. De samenwerking tussen de twee is zeer goed, al denkt men soms dat ze veel ruzie maken. Lambiase kan daar wel om lachen en hij stelt lachend dat het zijn grootste 'angst' is dat Red Bull niet meer wint.

Verstappen werkt al sinds zijn eerste rondjes voor Red Bull Racing in 2016 samen met Lambiase. In de afgelopen jaren is hun band flink gegroeid en werden hun gesprekken op de boordradio wereldberoemd. Met enige regelmaat lijken de twee net op een kibbelend stelletje. De radiofragmenten gaan meer dan eens viraal op sociale media en beide heren kunnen daar hartelijk om lachen als ze ermee worden geconfronteerd.

Angst

Verstappen en Lambiase zijn gezamenlijk te gast in de podcast 'Talking Bull'. Ook daar worden hun boordradiogesprekken besproken. Lambiase reageert er al lachend op: "Nou, mijn grootste angst is het moment waarop Max meer tegenstand gaat krijgen, dat we niet meer elke race winnen. Als je nu al ziet hoe Max mij behandelt haha! Maar nee, ik kijk echt niet uit naar die dag!" Verstappen reageerde op zijn beurt met een lach op zijn engineer: "Het komt wel goed, we hebben al eerder periodes gehad waarin we niet wonnen."

Tijd

De twee kunnen het zeer goed met elkaar vinden en ze zien elkaar dan ook als vrienden. Lambiase laat weten dat ze elkaar buiten het circuit wel eens zien, maar dat die momenten spaarzaam zijn: "Er zijn zoveel races en je wordt zoveel 'gedwongen' om tijd met elkaar door te brengen, dat het oneerlijk zou zijn om van Max te verwachten dat hij nog meer tijd met mij doorbrengt. Andersom geldt dat natuurlijk ook."