Wolff ziet in Brazilië bevestiging voor koerswijziging

Het team van Mercedes beleefde in Brazilië een rampzalig raceweekend waarin niets leek te lukken. De Duitse renstal kon geen vuist vormen in de strijd met de concurrentie en dat ze deed heel erg veel pijn. Voor teambaas Toto Wolff was het dan ook een bevestiging voor het feit dat de genomen stappen de juiste zijn.

Het team van Mercedes begon vol goede moed aan het raceweekend in Sao Paulo. Eén jaar geleden was Mercedes nog oppermachtig op het circuit van interlagos en het was de verwachting dat dit ook nu weer het geval zou zijn. Niets bleek echter minder waar, wan George Russell en Lewis Hamilton worstelden met hun auto en de banden. In de Grand Prix viel Russell uit met motorproblemen en Hamilton kwam niet in het stuk voor.

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde dan ook als een stekker van het resultaat in de Braziliaanse Grand Prix. De Oostenrijkse teambaas wil in gesprek met Motorsport.com niet stellen dat dit resultaat het vertrouwen van zijn team in de ontwikkelingen heeft geschaad: "Nee, het heeft juist eerder bevestigd dat de stappen die wij hebben gezet de juiste stappen zijn. We weten in ieder geval dat dit een bevestiging is dat het traject om ons ontwerpt fundamenteel te veranderen, de juiste keuze is."