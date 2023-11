Hamilton wil onderzoek zien na rampzalig raceweekend

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend in Brazilië een rampzalige Grand Prix. Hamilton wilde met zijn concurrenten strijden, maar hij zakte door het veld heen. Mercedes weet niet wat er aan de hand was en Hamilton wil dan ook snel een onderzoek zien naar de problemen.

Kenners wezen Mercedes voorafgaand het Braziliaanse Grand Prix-weekend aan als een mogelijke outsider voor de zege. Gebaseerd op de resultaten uit het verleden en de prestaties in de voorgaande races, verwachtte men een goede prestatie van Mercedes. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Mercedes kon op geen enkel moment de degens kruisen met Red Bull Racing. George Russell viel uit en Hamilton kwam slechts als achtste over de streep.

Vloer

Hamilton heeft geen idee waarom zijn resultaten afgelopen weekend zo tegenvielen. Hij zoekt naar antwoorden en in gesprek met de internationale media doet hij wat suggesties: "Ik vermoed dat de vloer niet goed werkte. De auto werd niet naar de vloer gezogen en daardoor moesten we met grotere vleugels rijden. We verloren daardoor zoveel power op de rechte stukken, om vervolgens in de bochten dan weer heen en weer te glijden."

Onderzoeken

Het feit dat Mercedes eigenlijk niet weet waarom ze zo wisselvallig presteren, zorgt voor veel zorgen. Hamilton wil dan ook dat er snel wordt gekeken naar de Braziliaanse problemen: "We moeten echt onderzoeken waarom dat zo is op dit circuit. Ik denk dat er iets mis was met de set-up. Misschien hadden we daardoor wel iets beter kunnen presteren, maar ik weet niet of we dan veel verder naar voren waren gefinisht."