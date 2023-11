Ralf Schumacher kritisch op Norris: "Hij doet mij denken aan Leclerc"

Lando Norris is bezig met een succesvolle reeks in de Formule 1. In de tweede seizoenshelft heeft de Britse McLaren-coureur veel stappen gezet en hij staat regelmatig op het podium. Hij ontvangt veel complimenten, maar Ralf Schumacher is zeer kritisch. Hij is van mening dat Norris te veel fouten maakt.

Norris was afgelopen weekend de eerste uitdager van Max Verstappen in Brazilië. De Britse McLaren-coureur kende een tegenvallende kwalificatie, maar in de Sprint Shootout, de sprintrace en de Grand Prix schitterde hij. Norris begon de sprintrace op de pole position, maar hij werd in de eerste bocht al ingehaald door Max Verstappen. Ook in de Grand Prix kwam Norris als tweede over de streep. Ook hier werd hij verslagen door Verstappen.

Norris ontving veel complimenten voor zijn rijkunsten in Brazilië. Hij is bezig met een goede reeks, maar niet iedereen is lovend over de prestaties van de Brit. Oud-coureur Ralf Schumacher is in zijn column voor het Duitse Sky Sports nogal kritisch: "Lando Norris is uitgegroeid tot de eerste achtervolger van Verstappen. Hij maakt nog steeds te veel foutjes, vooral in de kwalificatie. Norris doet mij soms een beetje denken aan Charles Leclerc. Maar, Norris doet het wel geweldig in de race. Zijn grootste probleem is de kwalificatie. Hij wil dan te veel en dan maakt hij foutjes."