Leclerc hoopt op geluk: "Misschien moet ik naar Lourdes"

Charles Leclerc kende in Brazilië een enorm ongelukkig weekend. De Monegaskische Ferrari-coureur wilde Max Verstappen gaan uitdagen, maar al tijdens de opwarmronde stond hij in de muur. Leclerc baalt van alle pech, hij kan wel weer lachen en hij stelt dan hij maar naar Lourdes moet gaan.

Leclerc kwalificeerde zich op het circuit van Interlagos als tweede. Hij mocht naast Max Verstappen aan de race beginnen en dat gaf hem goede hoop. Maar, zijn Grand Prix werd nooit echt een Grand Prix. Tijdens de opwarmronde kreeg hij hydraulische problemen en spinde hij. De Monegask schoof de muur in en de schade was zeer groot. Leclerc probeerde nog weg te rijden, maar dat had eigenlijk geen nut meer.

De teleurstelling bij Leclerc was enorm, want hij zag zijn kansen op een mooi resultaat in het water vallen. De Monegask kon nog wel lachen. Hij focust zich nu op de Grand Prix van Las Vegas en aan Speedcafe laat hij weten dat hij zich alweer kan herpakken: "Ik kan goed weer verder gaan. De volgende ochtend voel ik mij alweer helemaal goed. Ik ga nu eerst naar Los Angeles. Misschien pas ik mijn vlucht aan en ga ik eerst naar Lourdes voor een beetje geluk. Anders ga ik gewoon naar Los Angeles voor een weekje!"