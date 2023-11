Horner blij met herboren Perez: "Checo reed een briljante race"

Sergio Perez vocht afgelopen weekend in Brazilië een intens duel uit met Fernando Alonso. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur werd uiteindelijk verslagen door Alonso, maar hij ontving wel veel complimenten. Teambaas Christian Horner stelde na afloop dat Perez een briljante race had gereden in Sao Paulo.

Perez heeft een aantal rampzalige maanden achter de rug. De Mexicaan kon zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden, hij viel vaak vroegtijdig af in de kwalificaties en hij worstelde overduidelijk met zijn vorm. In de afgelopen weken ging het steeds beter met Perez en in Brazilië deelde hij een flinke tik uit in zijn strijd met Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap. Hij verloor zijn duel met Alonso, maar hij ontving wel veel complimenten.

Red Bull-teambaas Christian Horner is enorm te spreken over de prestaties van Perez. De Brit is trots op zijn coureur en dat deelde hij met de internationale media: "Checo reed een briljante race. Het is mooi voor hem dat hij op Hamilton uitliep in de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Al met al was het een sterk weekend van hem met de derde plaats in de sprint en de vierde plaats in de race. Wij weten waar toe hij in staat is en ik denk dat het hem vertrouwen geeft voor de komende races in Las Vegas en Abu Dhabi. Hij is ook altijd goed op stratencircuits."