Vasseur leeft mee met Leclerc: "Het was veel meer dan een elektrisch probleem"

Charles Leclerc kende een enorm teleurstellend raceweekend in Brazilië. De Monegask had zich op het circuit van Interlagos als tweede gekwalificeerd, maar hij crashte al in de opwarmronde. Hij leek heel eventjes verder te kunnen gaan, maar volgens zijn teambaas Frédéric Vasseur was dat een onmogelijke opgave.

Leclerc schoof tijdens de opwarmronde uit het niets de muur in. De Monegask liet over de boordradio weten dat het ging om hydraulische problemen, maar na afloop bleek dat de controlesystemen in zijn auto waren uitgevallen. Hij kreeg zijn wagen nog wel uit de bandenstapel, maar hij kon alleen nog maar naar een uitloopzone rijden. Toen er daarna een rode vlag was, kon hij ook niet meer terugkeren op de baan.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft na afloop toe dat het onmogelijk was om weer terug te keren. De Fransman legt aan RaceFans uit dat de schade simpelweg te groot was om door te gaan: "Het systeem zette de hydrauliek en de motor ineens uit. We weten nog niet wat de reden hiertoe was, want de auto is nog niet terug. Het was in ieder geval veel meer dan een elektrisch probleem. Hij kon door het probleem nog dertig meter doorrijden en daarna was het weer hetzelfde liedje. Hij kon dus beter gewoon stoppen."