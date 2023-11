Verstappen verbreekt bizar record met Braziliaanse zege

Max Verstappen won gisteren voor de zeventiende keer dit seizoen een Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vierde dat met een liedje op de boordradio. Het feestje had een opvallende aanleiding, want Verstappen verbrak een record uit 1952. Dat was overigens niet de enige mijlpaal die Verstappen bereikte.

Verstappen verbrak op het circuit van Interlagos het record van het hoogste winstpercentage in één seizoen. De Nederlander kan dit record met nog twee raceweekenden te gaan niet meer uit zijn handen laten glippen. Verstappen heeft tot nu toe zeventien van de twintig verreden races gewonnen, dat brengt hem op een winstpercentage van 85 (!) procent. In de recordboeken wordt echter gekeken naar het totale aantal races in één seizoen (22 dit jaar) en dan staat Verstappen op een winstpercentage van 77,3 procent.

Verstappen heeft hiermee het record van Alberto Ascari uit de recordboeken gereden. De legendarische Italiaan won in 1952 zes van de acht races en daarmee behaalde hij een winstpercentage van 75 procent. Met nog twee races op de planner kan Verstappen dus al niet lager uitkomen dan 77,3 procent. Als hij ook wint in Las Vegas en Abu Dhabi, dan eindigt Verstappen op een winstpercentage van 86,4 procent. In Brazilië werd Verstappen overigens ook de eerste coureur die meer dan 500 punten pakte in één seizoen.