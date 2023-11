Razendsnel Red Bull wint ook in Braziliaanse pitlane

Het team van Red Bull Racing kende een ijzersterk raceweekend in Brazilië. Max Verstappen won op zaterdag de sprintrace en op zondag schreef hij ook de Grand Prix op zijn naam. Verstappen werd ook goed geholpen door Red Bull, want hij kreeg zeer snel de beschikking over een vers setje banden.

De pitstop van Verstappen was de snelste stop van de Grand Prix in Brazilië. De pitcrew van Red Bull verwisselde de banden van Verstappen in 2,22 seconden. Het team van McLaren kwam nog enigszins in de buurt door Oscar Piastri na 2,25 seconden weer op pad te sturen. Red Bull maakte de top drie compleet door de banden van Sergio Perez te wisselen in 2,27 seconden. De teams van AlphaTauri en Ferrari maakten de top vijf compleet op het circuit van Interlagos.