Perez bedankt Alonso voor 'intens' en 'fair' duel

Sergio Perez kwam in Brazilië als vierde over de streep. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur vocht tot het allerlaatste moment met Fernando Alonso om de derde plaats. Perez werd op een haar na verslagen en na afloop toonde hij zich heel erg sportief in de richting van Alonso.

Perez joeg ronde lang op de Aston Martin van Alonso. De twee coureurs vochten een hels duel uit om de derde positie, maar Alonso verdedigde zijn positie met alles wat hij in zich had. Toch leek Perez er eindelijk voorbij te zijn in één van de laatste rondjes van de race. De Mexicaan maakte een klein remfoutje en Alonso zag een kans. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen pakte de derde plaats terug en Perez kwam net te kort.

Complimenten

Na afloop van de race was Perez slechts een beetje teleurgesteld. De Mexicaanse coureur toonde zich sportief en hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Het was best een intens duel. We hebben echt alles geprobeerd. Jammer genoeg slaagden we niet in onze missie, maar Fernando heeft dit dik verdiend. Ik denk dat we een geweldig duel hadden, het duel was fair en op de limiet. Ik denk dat dit iets waar veel coureurs iets van kunnen leren, want wij vochten vandaag op de manier waarop iedereen dat hoort te doen."

Resultaat

Perez werd toch verslagen, maar daar maakte hij zich niet zo druk om. De Mexicaanse coureur liep iets uit op zijn rivaal Lewis Hamilton. Perez baalde dan ook niet: "Ik kwam uiteindelijk naast het podium over de streep. Dat is oké omdat het een geweldig duel was. We zagen in de afgelopen races dat de pace er was. We waren heel erg sterk en op een of andere manier hebben we het resultaat niet kunnen pakken, maar dat is nu nog een kwestie van tijd.'