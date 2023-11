Horner zag zijn coureurs schitteren: "Max reed een perfecte race"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer goede Braziliaanse Grand Prix op het circuit van Interlagos. Max Verstappen kwam als winnaar over de streep en Sergio Perez liep op een haar na de derde plaats mis. Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop een tevreden man.

Max Verstappen vertrok op de eerste startplaats en deze plek gaf hij eigenlijk niet meer uit handen. Hij reed met twee vingers in de neus naar de streep en hij won voor de zoveelste keer in de Formule 1. Perez had het iets zwaarder, hij ging op jacht naar de derde plaats. Hij moest daarvoor wel strijden met Fernando Alonso, maar dat was een taaie klant. De Spanjaard vocht terug en hij bleef Perez net voor.

Red Bull-teambaas Christian Horner was toch heel erg tevreden met Perez. De Brit deelde zijn enthousiasme over de race na afloop met Viaplay: "Max reed een perfecte race. Hij heeft alles heel goed uitgevoerd en hij wist het goed te managen, en we hadden ook goede pitstops en we hadden een goede strategie. Checo reed een geweldige inhaalrace, hij kwam slechts een vingerdikte te kort om op het podium te eindigen. Ik ben heel tevreden over zijn prestaties, want dit zijn goede punten."