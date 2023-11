Strijdlustige Alonso trots: "We hebben een paar zware maanden achter de rug"

Fernando Alonso was vandaag één van de smaakmakers van de Braziliaanse Grand Prix. De Spaanse Aston Martin-coureur mocht eindelijk weer naar het podium, maar dat kreeg hij niet cadeau. Alonso was na afloop enorm tevreden over zijn epische duel met Sergio Perez.

Perez jaagde rondes lang op Alonso. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur leek veel sneller te zijn, maar hij kwam er simpelweg niet langs. Alonso verdedigde als een leeuw en dat zorgde voor veel frustratie bij Perez. In de slotfase dacht Perez dat hij Alonso te pakken had, maar de Spanjaard gaf niet op. In de laatste ronde sloeg hij toe en wist hij Perez nog maar net achter zich te houden.

Schreeuwend van enthousiasme sprong hij zijn monteurs in de armen. Na een ferme handdruk van interviewer van dienst Mark Webber, legde Alonso uit hoe zijn race ging: "Voor mij voelde het alsof ik dertig rondjes lang onder druk stond! Toen hij mij twee rondjes voor het einde voorbij stak, dacht ik dat het podium niet meer mogelijk was. Hij remde echter te laat in bocht 1 en toen wilde ik er wel voor gaan in bocht 4. Dit is een fenomenaal resultaat voor het team. We hebben een paar zware maanden achter de rug, in de laatste twee races vielen we twee keer uit."