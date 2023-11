Marko had veel meer van Mercedes verwacht in Brazilië

Max Verstappen geldt dankzij zijn simpele sprintzege als de grote favoriet voor de zege in de Braziliaanse Grand Prix van vandaag. De concurrentie kon hem gisteren niet bijhouden en Helmut Marko geeft aan dat hij vooral meer had verwacht van het team van Mercedes.

Het team van Mercedes begon met veel zelfvertrouwen aan het huidige raceweekend. Ze hadden goede hoop op een goed resultaat en ook hun concurrenten hadden zo'n gevoel. Bij Red Bull Racing stak men niet onder stoelen of banken dat ze een sterk Mercedes verwachtten. Maar in de sprintrace vielen de prestaties van Mercedes enorm tegen, George Russell werd nog vierde en Lewis Hamilton werd slechts zevende.

Teleurstelling

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enigszins teleurgesteld in de prestaties van Mercedes. De Oostenrijkse teamadviseur had een stevige concurrentiestrijd verwacht, maar daar kwam dus niets van terecht. Met enige teleurstelling sprak hij zich na afloop van de sprintrace uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Wat ons echt verbaasde, was dat het team van Mercedes hier enorm veel last leek te hebben van bandenslijtage. Ze leken het tempo niet echt te kunnen volgen!"

Spreuk

Marko haalde ook nog eventjes opgelucht adem, want er werden geen ingrijpende straffen uitgedeeld tijdens de sprintrace. Hij sluit zijn verhaal af met een duidelijke boodschap voor de FIA: "Er is een oude spreuk: Let them race. Ik vind echt dat we af moeten van al die onderzoeken en tripjes naar de stewards. Laten we gewoon ons gezond verstand gebruiken in deze situaties. Het hoort om het racen te gaan, niet om dat soort andere dingetjes."