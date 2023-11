Wat viel op tijdens de Grand Prix van Brazilië?

Gisteren was het circuit van Interlagos in Sao Paulo het decor van de Braziliaanse Grand Prix. De tribunes zaten vol, de fans thuis zaten voor de buis en de coureurs trakteerden hen op een interessante race. GPToday.net zet een aantal van de opvallendste momenten op een rijtje.

Max Verstappen schreef weer eens records in Brazilië, maar na afloop ging het daar nauwelijks over. Alle aandacht ging vooral uit naar zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Na maanden vol kritiek liet Perez nu weer eens zien dat hij een echte racer is. Hij vocht een fel en fair duel uit met Fernando Alonso om de derde plek.

Alonso was de prooi en Perez de jager, maar de jacht duurde best lang. Pas in de laatste rondjes wist Perez zijn Spaanse collega in te halen. Alonso lette echter goed op en hij dook in het gat. Perez baalde niet van het mislopen van de derde plek, hij bedankte Alonso juist voor het mooie duel.

Charles Leclerc kon wel huilen in Brazilië. Hij kende op vrijdag een goede kwalificatie waardoor hij vanaf de tweede plaats mocht starten. Leclerc bezette deze plaats echter alleen tijdens de voorbereiding op de race. In de opwarmronde was hij namelijk met hydraulische problemen van de baan geschoten. Hij schreeuwde van teleurstelling en de fans leefden met hem mee. Leclerc beleeft een pijnlijk seizoen en als hij echt mee wil gaan strijden om de wereldtitel, dan moet Ferrari snel een verandering gaan doorvoeren.

Het is weinig mensen opgevallen, maar Yuki Tsunoda kende in Brazilië een geweldig raceweekend. De Japanner reed een puike sprintrace en ook in de Grand Prix schitterde hij. Tsunoda kwam als negende over de streep nadat hij de race vanuit het achterveld was gestart. De Japanse AlphaTauri-coureur reed een foutloze inhaalrace en hij kruiste de degens met de grote jongens. Tsunoda was blij, AlphaTauri was blij en de concurrentie zweet. Want, AlphaTauri staat nu achtste in het constructeurskampioenschap. Ze ruiken ook nog aan de zevende plek en dat geeft goede hoop.