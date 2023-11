Russell snapt niets van banden: "Niemand krijgt ze in de sweet spot"

Het team van Mercedes kende geen goede zaterdag in Brazilië. Lewis Hamilton had het enorm zwaar en George Russell kwam nog als vierde over de streep, maar hij was niet tevreden. Russell baalde als een stekker en hij zoekt naar antwoorden voor zijn tegenvallende prestatie.

Russell begon nog goed aan de sprintrace in Brazilië. Op het circuit van Interlagos verschalkte hij in de eerste rondjes nog Sergio Perez en Lando Norris. Al snel viel hij terug en haalden Perez en Norris hem weer in. Russell wist nog wel de vierde plaats vast te houden, maar dat stelde hem niet tevreden. De Britse coureur wilde beter voor de dag komen, maar dat lukte hem dus niet.

In navolging van zijn teamgenoot Hamilton én zijn teambaas Toto Wolff, reageert ook Russell teleurgesteld. Na afloop van de sprintrace sprak hij met Sky Sports: "Dit was een bittere pil om door te slikken. Jammer genoeg hangt het altijd af van de banden en kan niemand ze in de sweet spot krijgen. Vooral in de laatste twee raceweekenden begreep niemand echt waarom het niet werkte. Ze hebben veel performance gevonden, kijk bijvoorbeeld naar Ferrari in de kwalificatie van vorige week. Wij vonden de pace in de race en vandaag waren we dan weer nergens."