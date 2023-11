Leclerc wil Verstappen inhalen: "Dat is wel irrelevant"

Charles Leclerc kwam gisteren als vijfde over de streep in de sprintrace in Brazilië. Hij moest vechten voor zijn positie, maar hij was wel tevreden. Vandaag start hij de Grand Prix vanaf de tweede plaats. Ondanks dat hij niet verwacht dat hij Max Verstappen kan verslaan, gaat hij wel een poging wagen.

Leclerc moest hard vechten in de sprintrace op het circuit van Sao Paulo. De Monegaskische Ferrari-coureur wist zich in de slotfase nog wel naar voren te werken. Leclerc haalde de Mercedes van Lewis Hamilton in waardoor de vijfde plaats al snel een feit was. De Monegask keek echter al snel uit, want de sprintrace is nu alweer een feit. Alle focus gaat nu weer naar de belangrijke Grand Prix van vandaag.

Leclerc deelt de eerste startrij met Max Verstappen, maar hij denkt dat de Nederlander onverslaanbaar is. Hij heeft in de Sprint gezien hoe je moet inhalen vanaf plek twee, bij Motorsport.com spreekt Leclerc zich uit: "Ik heb de laatste ronde van Max en mijzelf bekeken. Mijn rondje was behoorlijk goed en ik zat er negen tienden vanaf. Als dit het tempo van de auto's is, dan weet ik zeker dat het irrelevant is of in Max inhaal of niet. Hij zou mij dan in twee of drie rondjes toch weer inhalen. Of dat het nog wel waard is? Die kans zal ik niet laten liggen."