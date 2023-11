"..Wolff spreekt van 'blauwe plek': "We hebben geen magisch schroefje.."

Het team van Mercedes kende geen goede sprintrace in Brazilië. Lewis Hamilton en George Russell worstelden met hun wagens. De resultaten vielen enigszins tegen en teambaas Toto Wolff gaf na afloop toe dat zijn team de balans niet goed onder controle had gekregen.

Russell wist de schade nog enigszins te beperken door als vierde over de streep te komen. Hamilton kende een veel minder goede sprintrace. Hij worstelde met de balans en zijn banden en dat resulteerde uiteindelijk in de zevende plaats. Hij omschreef zijn wedstrijd na afloop zelf als 'vreselijk'. Die ontevredenheid leek te bestaan bij het gehele team van Mercedes, want ook teambaas Toto Wolff baalde.

Balans

De Oostenrijkse teambaas had zeker op een beter resultaat gehoopt. Wolff stak na afloop zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken in gesprek met Sky Sports: "Ik denk dat we heel erg had hebben gepusht aan het begin van de sprintrace. De balans van de auto was niet goed en daardoor ga je glijden. Dat heeft echt de banden helemaal kapot gemaakt. Dit gebeurde ook al bij George in Mexico. Ik denk dat onze achterzijde te zwak was en dan ben je echt aan het koorddansen."

Blauwe plek

Wolff denkt dat het belangrijk wordt om de juiste pace vast te houden in de race van vandaag. De Oostenrijker omschreef de sprintrace als een 'blauwe plek': "Ik denk niet dat er een magisch schroefje is waar je aan kan draaien zodat alles gefixed wordt. Het was ook niet zo enorm warm vandaag, alles zat ons gewoon tegen in de sprintrace. We moeten echt goed kijken naar wat we kunnen doen en hoe we zaken kunnen verbeteren."

