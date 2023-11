Hamilton moppert na sprintrace: "Het was vreselijk"

Lewis Hamilton hield twee puntjes over aan de sprintrace op het circuit van Interlagos. De Britse Mercedes-coureur vocht een groot aantal duels uit, maar in de slotfase zakte zijn performance helemaal in. Hamilton omschreef zijn race na afloop dan ook als 'vreselijk'.

Hamilton begon best goed aan de sprintrace. Hij wist de Red Bull van Sergio Perez in te halen en er leek zelfs een beetje pace aanwezig te zijn. Daarna ging het echter mis en Perez haalde hem vrij eenvoudig weer in. Hamiltons snelheid werd daarna alleen maar minder en minder. In de absolute slotfase van de sprintrace wisten namelijk ook Charles Leclerc en Yuki Tsunoda hem in te halen.

Vreselijk

Hamilton was dan ook niet blij met de zevende plaats. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zocht naar de juiste woorden in gesprek met Sky Sports: "Het was vreselijk. Hier kon ik op geen enkele manier van genieten. Ik had een goede start, maar daarna kreeg ik last van de balans. Ik had veel onderstuur, daarna een beetje overstuur en ik moest echt vechten met de auto. Aan het einde had ik ook geen banden meer. Ik heb geen idee hoe ik dit voor morgen moet fixen."

Grand Prix

Aangezien de auto's niet meer kunnen worden aangepast door de parc fermé-regels, moet Mercedes op zoek gaan naar oplossingen. Hamilton krabt zich achter zijn oren: "Het wordt morgen een lange middag. Ik denk dat we de set-up niet goed hebben. Dat is het waarschijnlijk. Ik ga morgen zo hard mogen vechten, maar we gaan zeker niet winnen. Ik ga morgen kijken of ik de banden onder controle kan krijgen."