Teleurstelling bij Perez: "Ik had een verschrikkelijke start"

Sergio Perez kwam vandaag als derde over de finish in de sprintrace op het circuit van Interlagos. In Sao Paulo kende Perez een moeilijke sprint waarin hij veel gevechten aan moest gaan. Perez geeft na afloop eerlijk toe dat het allemaal niet zo ging zoals hij had gehoopt.

Perez begon op kansrijke positie aan de sprintrace, maar bij de start konden alle plannetjes al de prullenbak in. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam niet helemaal goed weg en hij verloor posities aan Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton. Perez haalde beide Britten in en dat resulteerde in de derde plaats. Hij lag te ver achter op Max Verstappen en Lando Norris om nog te kunnen dromen van een beter resultaat.

Na afloop van de sprintrace was Perez dan ook niet helemaal tevreden. Hij kon zich wel vinden in zijn resultaat, maar in gesprek met interviewster van dienst Naomi Schiff was hij wel eerlijk: "Dit was geen simpele race. Ik had een verschrikkelijke start, ik verloor een plekje aan George en in bocht vier haalde ook Lewis mij in. Daarna moest ik echt gaan vechten en vroeg ik alles van mijn banden, daar betaalde ik later in de wedstrijd echt de prijs voor. Over het algemeen was het een goede dag, we hebben goede punten gescoord. Ik denk dat we met een betere start, ook beter hadden kunnen scoren."