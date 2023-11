Norris zucht: "Ik had meer power dan Verstappen"

Lando Norris reed vandaag een zeer solide sprintrace op het circuit van Interlagos in Brazilië. De Britse McLaren-coureur begon op de pole position, maar al na één bocht wist Max Verstappen hem in te halen. Norris stelde na afloop dat hij meer power had dan Verstappen.

Norris wist dat Verstappen voor veel gevaar kon gaan zorgen bij de start van de sprintrace. De Nederlander kwam niet helemaal goed weg, maar bij het insturen van bocht één reed Verstappen wel aan de leiding. Norris werd daarna nog eventjes ingehaald door George Russell, maar hij vocht zich terug. Norris ging daarna op jacht naar Verstappen, maar dat mocht niet meer baten. De tweede plaats was het hoogsthaalbare.

Na afloop van de sprintrace was Norris niet helemaal tevreden met zijn resultaat. Hij had op meer gehoopt en dat liet hij dan ook weten aan interviewster van dienst Naomi Schiff: "Max had niet meer power, ik denk dat ik echt meer power had. Het is iets waar we naar moeten gaan kijken. Mijn start was best goed, maar bij de tweede fase van de lauch waren we misschien iets te conservatief. Ik denk niet dat we wheelspin hadden, we kozen gewoon voor een iets te veilige aanpak. Er zijn dus wel dingen die we moeten aanpassen voor morgen."