Verstappen meer dan tevreden: "Je kon niet vol pushen"

Max Verstappen heeft de Braziliaanse sprintrace met speels gemak op zijn naam geschreven. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verschalkte bij de start de McLaren van Lando Norris en daarna was de zege eigenlijk al een feit. Verstappen was na afloop enorm tevreden met zijn prestatie.

De Nederlandse Red Bull-coureur begon aan de sprintdag als de grote favoriet. In de Sprint Shootout werd hij nog enigszins verrassend verslagen door Lando Norris, maar dat was geen probleem voor hem. Bij de start leek Norris zijn positie vast te houden, maar Verstappen duwde zijn wagen er toch langs. Norris moest daarna vechten voor zijn positie terwijl Verstappen gewoon weer door kon rijden.

Belangrijk

Na afloop was Verstappen overduidelijk in zijn nopjes met zijn resultaat. Met een grote glimlach stapte hij uit zijn auto, zwaaide hij naar de fans en verscheen hij voor de microfoon van interviewster van dienst Naomi Schiff: "Het was belangrijk om bij de start direct de leiding te pakken. De eerste launch was niet echt goed, maar daarna kreeg ik het voor elkaar om naast hem te komen en daarna ook voor hem te komen. Daarna probeerden we constante rondetijden te rijden en dat hielden we goed vol tot en met het einde van de race."

Bandendegradatie

Verstappen en zijn team Red Bull kozen bewust voor die constante rondetijden, want men had veel last van de banden. De zachte banden begonnen steeds meer en meer te slijten en dat kon voor problemen zorgen. Verstappen legt de zaak haarfijn uit: "Voor iedereen gold dat je niet vol kon pushen vandaag. Ik denk dat we tijdens de race veel hebben geleerd en hopelijk kunnen we morgen tijdens de race iets soortgelijks doen."