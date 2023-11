Ocon wijst Alonso aan als schuldige van crash: "Hij gaf geen ruimte"

Esteban Ocon werd in de eerste kwalificatiesessie van de Shootout uitgeschakeld. De Fransman crashte in de tweede bocht van het circuit op Fernando Alonso waarbij hij zowel zichzelf als de Spanjaard uitschakelde. Na afloop gaven beide coureurs commentaar.

De visie van Ocon is duidelijk: Alonso is de coureur aan wie deze crash te wijten valt. De Alpine-coureur zei: "Fernando stuurde gewoon ineens naar links! Het was in het midden van de bocht, hij heeft simpelweg geen ruimte overgelaten voor mij. Zoiets kan uiteindelijk gewoon gebeuren, we focussen ons nu op de race. Uit veel reacties lees ik dat hij ruimte liet, dat deed hij niet want als hij dat wel had gedaan, dan waren we niet gebotst."

Vorig jaar waren Ocon en Alonso teamgenoten bij Alpine, maar het is op zijn zachtst gezegd dat de twee ook toen al geen vrienden waren.