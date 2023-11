Verstappen geen fan van Las Vegas: "Is meer voor de show"

Over twee weken wordt de langverwachte Grand Prix van Las Vegas verreden. De hype is groot en meerdere coureurs hebben er ontzettend veel zin in. Max Verstappen is geen groot fan van de race in de gokstad, hij denkt dat het meer zal draaien om de show dan om het racen.

De Grand Prix van Las Vegas werd met veel bombarie aangekondigd. Het circuit zal dwars door het centrum van de stad gaan en alle grote casino's en de nieuwe Sphere vormen het decor van de wedstrijd. Om het showeffect nog meer te vergroten wordt er ook gereden in de late uurtjes. Het zorgt waarschijnlijk voor veel spektakel en mooie plaatjes, maar niet iedereen is daar blij mee. Het sportieve gedeelte zal echter minder van belang zijn.

Veel coureurs zijn enorm enthousiast over het idee van racen in het hart van Las Vegas. Regerend wereldkampioen Max Verstappen niet, de Nederlander is in Brazilië kritisch in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk ten eerste dat we daar meer voor de show zijn, dan voor het racen zelf. Dat denk ik al helemaal als je naar de lay-out van het circuit kijkt. Maar weet je, ik ben er eigenlijk niet zoveel mee bezig. Ik heb zoiets van, ik ga ernaartoe, ik doe mijn ding en daarna ben ik weer weg."

