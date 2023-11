Lambiase trots op directe samenwerking met Verstappen

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Hij heeft zijn zegetocht zeker ook te danken aan zijn werkgever Red Bull Racing. Verstappen staat tijdens de sessies in contact met zijn engineer Gianpiero Lambiase, laatstgenoemde wil met geen enkele andere coureur samenwerking.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik. De twee voeren tijdens de sessies soms nogal pittige discussies over de boordradio. Ze spreken elkaar vaak tegen en het lijkt er soms zelfs op dat ze ruzie maken. Beide partijen zien dat echter anders en Verstappen heeft zich al eerder enorm lovend uitgesproken over Lambiase. Ook de race-engineer zelf is enorm te spreken over de samenwerking.

Tegengas

In gesprek met De Telegraaf kijkt Lambiase naar zijn samenwerking met Verstappen. Volgens hem is eerlijkheid enorm belangrijk, hij vindt het dan ook belangrijk om tegengas te geven: "Ik denk ook niet dat Max het op een andere manier wil. Hij is niet iemand die over je heen laat lopen. Hij is duidelijk, to the point. Zo is hij grootgebracht, zijn vader heeft hem geweldig opgeleid. Die taak neem ik een klein beetje over op het circuit, door mijn verantwoordelijkheden als engineer. Die dynamiek lijkt goed te werken. Ik ben helemaal geen expert in sportpsychologie, maar je moet het karakter van een coureur aanvoelen om het optimale te bereiken."

Stoppen

Lambiase vindt het enorm belangrijk dat hij en Verstappen elkaar blind kunnen begrijpen. Verstappen riep eerder dat hij stopt als Lambiase stopt. Laatstgenoemde kan daar wel om lachen: "Daar prik ik wel doorheen hoor. Ten eerste is niemand onvervangbaar. Ten tweede: no way dat als ik morgen die door uitloop, dat dan zijn loopbaan voorbij is. Het is wel mooi dat hij dit zegt, het geeft aan hoe goed wel met elkaar omgaan. De dag dat Max en ik niet meer met elkaar werken in deze opzet, wordt voor mij de dag dat ik graag een andere uitdaging aanga. Ik denk niet dat het fair is naar een andere coureur toe als we proberen na te bootsen wat ik met Max heb gedaan."

