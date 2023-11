Hamilton hoopte op meer: "Vijfde plaats is nooit super"

Het team van Mercedes hoopte goed voor de dag te komen in de Braziliaanse kwalificatie. Maar het team kwam niet uit de verf, met de naderende storm namen ze de verkeerde beslissing. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vijfde plaats, maar hij had op meer gehoopt.

De verschillen in de kwalificatie waren zeer klein. Naast Red Bull Racing deden ook McLaren, Ferrari, Aston Martin én Mercedes mee om de knikkers. Aangezien de storm er aankwam, moesten de teams goed anticiperen op de mogelijke regen. In het derde gedeelte van de kwalificatie deed Mercedes dat echter niet. Ze gingen te langzaam de pitlane uit en daardoor werden ze geraakt door de opkomende wind en de beginnende regen.

Hamilton hield de schade enigszins bekend door de vijfde tijd te rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had echter op meer gehoopt. Hamilton hinkt in gesprek met de internationale media op twee gedachten: "De vijfde plaats is nooit super goed, maar hopelijk kunnen we wel een goede race rijden. De auto toont signalen van een goede performance, maar we komen een paar tienden te kort ten opzichte van de toppers. De omstandigheden aan het einde van de kwalificatie zorgden er waarschijnlijk voor dat we een grotere achterstand hadden."