Wolff zelfkritisch: "We hebben ons niet goed genoeg aangepast"

Het team van Mercedes kende een tegenvallende kwalificatie in Brazilië. Lewis Hamilton en George Russell noteerden in het stormachtige laatste gedeelte van de kwalificatie de vijfde en de zesde tijd. Volgens Toto Wolff had Mercedes zich beter moeten aanpassen aan de omstandigheden.

Vrijwel de gehele kwalificatie hing er een donkere wolk boven het circuit van Interlagos. Het was duidelijk dat er een flinke regenbui zou komen, maar niemand wist wanneer het precies zou gaan regenen. De teams moesten snel beslissingen nemen, al helemaal toen het begon te druppelen in Q3. Mercedes leek een beetje te twijfelen en daardoor kregen Hamilton en Russell net te maken met de wind en regen.

Russell reed vrij kalm de pitlane uit, hij werd zelfs ingehaald door Max Verstappen. Ook Hamilton trapte te laat het gaspedaal in en Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft aan dat zijn team betere keuzes had moeten maken. In gesprek met Sky Sports is hij duidelijk: "Je zag bij ons overduidelijk marginale verschillen qua outlaps en temperaturen. Ik denk dat we ons niet goed genoeg hebben aangepast. De Aston Martins trapten direct het gas in. Max ging ook recht de pitbox uit met warme banden, hij was ook direct de snelste. Wij kwamen een seconde te kort, het liet zien wat we eigenlijk moesten doen."

