Häkkinen wijst twee rivalen voor Verstappen aan

Max Verstappen geldt dit weekend in Brazilië als de grote favoriet voor de zege. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt gezien als de sterkste coureur, al bewees het verleden dat er altijd iets kan gebeuren op het circuit van Interlagos. Mika Häkkinen wijst dan ook twee uitdagers aan.

Verstappen kan dit weekend in Sao Paulo zijn zeventiende zege van het huidige seizoen pakken. Het zou een unicum zijn, want het is nog nooit iemand gelukt om dat resultaat te behalen. Verstappen heeft dan ook het record in handen voor de meeste zeges in één seizoen. Toch vraagt men zich af of de Nederlander zijn zeventiende zege wel kan gaan pakken in Brazilië, hij was in het verleden immers niet altijd succesvol op Interlagos.

Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen ziet een paar kapers op de kust liggen. De Finse oud-coureur wijst in zijn column voor Unibet naar twee Britten: "In mijn ogen zijn er twee coureurs die Max van een zege af kunnen gaan houden in Brazilië dit weekend. Dat zijn Lewis Hamilton en Lando Norris. Max gaat voor overwinning nummer zeventien dit jaar, maar met de manier waarop Lewis en Lando momenteel rijden, zouden ze weleens voor problemen kunnen gaan zorgen voor Red Bull. Ik vond dat ze allebei briljant reden in Mexico."

