Massa heeft nog niet met Hamilton gesproken over Crashgate-zaak

Felipe Massa is nog steeds bezig met zijn juridische strijd over het seizoen van 2008. Massa is nog steeds van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van dat jaar. Die titel staat nu nog op naam van Lewis Hamilton, Massa geeft aan dat hij nog niet over de zaak heeft gesproken met de Brit.

Massa en Hamilton vochten in 2008 een zeer spannend titelduel uit dat pas in de laatste bocht van het seizoen werd beslist. Toen begin dit jaar bleek dat Bernie Ecclestone al in 2008 wist van het Crashgate-schandaal, reageerde Massa woedend. Hij stelt namelijk dat hij zonder dat schandaal wereldkampioen was geworden. De Braziliaanse coureur begon met een juridisch proces tegen de FIA en de Formule 1.

Massa richt zijn pijlen dan ook alleen op deze twee partijen, hij benadrukt dat Hamilton hier niets aan kan doen. In gesprek met PlanetF1 laat Massa weten dat hij nog niets van Hamilton heeft gehoord: "We hebben er niet over gesproken en alles wat we doen, is niet tegen Lewis gericht. Ik heb veel respect voor alles wat Lewis heeft gedaan als coureur. Hij is een van de beste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 met zoveel records en vele wereldtitels. Wat ik doe is gericht tegen het resultaat van een gemanipuleerde race. Op het moment dat er werd gemanipuleerd lag ik aan de leiding."