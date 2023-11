Wolff bevestigt gesprekken over nieuw sprintformat

Dit weekend wordt er weer een sprintrace verreden. Op het circuit van Interlagos krijgen de coureurs het dus weer druk en niet iedereen is daar fan van. Toto Wolff geeft toe dat er momenteel wordt gesproken over een nieuwe aanpassing aan het format van het sprintweekend.

Sinds dit jaar wordt er gewerkt met een opvallend sprintformat. De sprint is namelijk losgekoppeld van de rest van het weekend. Op de zaterdag wordt er eerst een Sprint Shootout afgewerkt en aan de hand daarvan wordt de startopstelling voor de sprintrace bepaald. Alhoewel er nog geen jaar wordt gewerkt met dit format, wordt er nu alweer gesproken over een mogelijke nieuwe variant van de sprintraces.

Gesprekken

Er wordt gesproken over de Sprint Shootout op vrijdag, de sprintrace op zaterdagochtend en de kwalificatie op zaterdagmiddag. Mercedes-teambaas Toto Wolff legt aan Sky Sports uit dat hier inderdaad over wordt gesproken: "Dat klopt, we hebben met Stefano Domenicali gesproken. Het is zijn beslissing, maar je kunt de formats makkelijker met elkaar verbinden. Je kan de Sprint organiseren en dan de kwalificatie voor de race gewoon op zaterdagmiddag laten plaatsvinden. Dat zou misschien voor iets minder verwarring zorgen."

In de war

Wolff is een groot voorstander van een sprintformat dat voor iedereen te begrijpen is. Door de aanpassingen van dit jaar is het soms immers een chaos. Wolff: "Ik raak zelf al in de war. Ik denk dat we allemaal dezelfde doelen hebben. Ik heb al vaak gezegd dat ik niet enthousiast ben over deze weekenden, maar als het vanuit het oogpunt van het publiek zinvol is, dan hebben we het natuurlijk wel nodig."

