Ocon kiest voor opvallend Braziliaans helmdesign

Niet alleen Lewis Hamilton rijdt dit weekend rond met een bijzonder helmdesign, ook Esteban Ocon heeft voor een andere look gekozen. De Franse Alpine-coureur is fan van Brazilië en hij heeft zich dan ook laten inspireren door de vlag van het Zuid-Amerikaanse land.

Ocon rijdt dit weekend in Sao Paulo rond in een helm in de kleuren van de Braziliaanse vlag. Hij heeft deze kleuren met een soort tropisch tintje aan elkaar verbonden. Op de bovenzijde van de helm heeft hij zijn eigen logo in het design weten te krijgen. Op de achterkant van de helm staat zijn naam, maar dan geschreven als een soort Braziliaanse voetbalnaam. Ocon noemt zichzelf dit weekend namelijk 'Oconzinho'.