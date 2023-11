Russell vreest voor meer diskwalificaties door sprintraces

In Brazilië wordt er dit weekend voor de laatste keer dit seizoen een sprintrace verreden. Dat betekent dus ook dat het speciale sprintformat weer wordt gebruikt. George Russell maakt zich zorgen, want hij weet wat er de vorige keer mis ging. Russell vreest voor diskwalificaties vanwege afgesleten skids op de vloer van de auto's.

Twee weken geleden werd er in Austin ook al een sprintrace afgewerkt. Het werd een bijzonder weekend, want Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden gediskwalificeerd. De skids op de bodemplank van hun auto's waren te ver afgesleten en dat is tegen de regels. Aangezien er vanwege de parc fermé-regels geen aanpassingen mogen worden gedaan aan de auto's, konden de teams de vloeren niet vervangen zonder een straf te krijgen.

Uitdaging

Aangezien het circuit van Interlagos ook zeer hobbelig is, verwacht men nieuwe problemen. Mercedes-coureur legt zijn zorgen uit bij RaceFans: "Dit wordt een uitdaging. Dit is een groot probleem met de sprintweekenden, want in Austin dachten we na checks na de training dat we safe waren. De wind gaat dan iets anders waaien, je doet voor het eerst honderd kilo aan brandstof in de auto, je rijdt wat in het verkeer en ineens heb je een onverwachts probleem."

Onderdeel

Russell vreest dan ook er in Brazilië weer problemen gaan ontstaan. De Britse Mercedes-coureur denkt dat het onderdeel is geworden van de uitdagingen van de sprintraces. Russell is daar niet zo blij mee en hij gaat verder met zijn betoog over de zaak: "Ik moet eerlijk zijn, op een circuit zoals we hier hebben zullen sommige teams misschien weer in deze positie belanden. Dat is onderdeel geworden van een sprintrace."