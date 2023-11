Perez verwacht hulp van Verstappen: "Weet zeker dat Max dat doet"

Het Braziliaanse raceweekend is zeer belangrijk voor Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kan hier een flink aantal punten gaan scoren en die komen goed van pas in de strijd om de tweede plaats. Perez verwacht dat zijn teamgenoot Max Verstappen hem zal helpen.

Perez doet er alles aan om de tweede plaats in het wereldkampioenschap veilig te stellen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur heeft slechts een kleine voorsprong op Lewis Hamilton, dus hij kan zich geen fouten permitteren. Vorig jaar was het hetzelfde liedje voor Perez. Red Bull vroeg in Brazilië aan Verstappen om Perez erlangs te laten, maar de Nederlandse wereldkampioen weigerde de teamorder.

Hulp

Het zorgde toentertijd voor een redelijke rel, maar nu is alles weer koek en ei tussen de twee Red Bull-coureurs. In Brazilië laat Perez aan de internationale media weten dat hij dit keer wel hulp verwacht: "Als zo'n situatie zich nu weer voordoet, dan weet ik zeker dat Max mij helpt. We hebben er alleen nog niet aan gedacht. Het is ook belangrijk om de support van het team te hebben. We zitten hier samen in en het is ook mooi om de steun van de fans te voelen."

Mexico

Perez wil dit weekend ook sportieve revanche nemen na zijn pijnlijke uitvalbeurt in Mexico afgelopen zondag. Perez omschrijft de uitvalbeurt als 'pijnlijk' en 'verdrietig'. Het geeft hem ook meer kracht om dit weekend te scoren: "Het is een kans om te laten zien hoe sterk ik op mentaal vlak ben. Als atleet heb je altijd momenten en periodes als deze, maar het is veel belangrijker hoe je ermee omgaat en hoe er erop reageert."