Grote twijfel over Perez: "Het wordt nu dubbel zo moeilijk"

Sergio Perez moet dit weekend zo goed mogelijk voor de dag komen in Brazilië. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur verdedigt de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton komt steeds dichterbij. Timo Glock denkt dat Perez het heel moeilijk gaat krijgen.

Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Hij heeft begin dit seizoen twee Grands Prix gewonnen, maar daarna zakten zijn resultaten in. Hij blijft ver achter op zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, hij kende een aantal slechte kwalificaties, hij viel vorige week op pijnlijke wijze uit in Mexico en daarnaast is de druk ook zeer groot. Er gaan dan ook veel verhalen rond over dat Red Bull Perez mogelijk kan ontslaan als hij niet als tweede eindigde.

Perez ontvangt veel kritiek van kenners en oud-coureurs. Ook voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is nogal duidelijk in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports: "Perez heeft slechts twintig punten voorsprong op Lewis in de strijd om de tweede plaats. Een goed resultaat in Mexico zou hem veel zelfvertrouwen hebben gegeven. Nu gaat het precies de verkeerde kant op. Hamilton heeft op dit moment een goede manier gevonden om met de auto om te gaan. Het racetempo is geweldig, daarom wordt het nu dubbel zo moeilijk voor Perez. Het ligt nu ook aan de zenuwen."