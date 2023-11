Alonso wil niet stoppen: "Ik zie het einde nog niet"

Fernando Alonso speelt de hoofdrol in de nieuwste verhalen van het huidige silly season. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen rijdt nu nog voor Aston Martin, maar hij wordt wel in verband gebracht met een mogelijke transfer. Alonso laat in ieder geval weten dat hij niet met pensioen gaat.

Deze week gingen er veel verhalen rond over Red Bull Racing-coureur Sergio Perez en Alonso. Het lijkt er op dat Perez tweede moet worden in het wereldkampioenschap omdat zijn toekomst bij het team anders zeer onzeker is. Alonso zou worden gezien als een mogelijke vervanger van Perez, maar ook de namen van Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel worden genoemd. Perez wordt op zijn beurt dan weer in verband gebracht met het Aston Martin-zitje van Alonso.

Alonso denkt in ieder geval niet aan een pensioen. De Spanjaard is inmiddels 42 jaar oud en hij rijdt al sinds 2001 in de koningsklasse van de autosport. Hij maakte wel vaker een uitstapje naar een andere klasse, maar aan Fox Sports Mexico laat hij weten dat een permanent vertrek er niet in zit: "Op dit moment niet. Ik weet dat ik langzaam richting het einde van mijn loopbaan ga, maar op dit moment zie ik het einde nog niet. Ik heb dan ook nog geen datum van wanneer ik mijn loopbaan ga afsluiten."