Massa afwezig in Brazilië vanwege juridische strijd met de Formule 1

De kans dat Felipe Massa dit weekend aanwezig is in de paddock op het circuit van Interlagos, is zeer klein. De Braziliaan is nog steeds druk bezig met zijn juridische zaak tegen de FIA en de FOM. Hij geeft zelf aan dat hij alleen aanwezig zal zijn als ambassadeur van de Formule 1.

Massa zette eerder dit jaar juridische stappen tegen de FIA en de FOM. De Braziliaan is namelijk van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. Hij geeft aan dat hij zonder Crashgate wereldkampioen was geworden in dat seizoen, hij dacht altijd dat het schandaal pas in 2009 naar buitenkwam, maar Bernie Ecclestone liet eerder dit jaar weten dat hij en de FIA al in 2008 kennis hadden genomen van de zaak. Massa reageerde furieus en hij zette dus juridische stappen.

Sindsdien lijkt de band tussen Massa en de Formule 1 veel minder sterk te zijn dan voorheen. Hij fungeerde regelmatig als ambassadeur van de sport, maar in de huidige situatie gaat dat nogal lastig. Aan Motorsport.com laat hij dan ook weten dat hij de race in zijn thuisland alleen wil bezoeken als ambassadeur: "Het enige wat ik weet is dat ze mij vroegen om niet naar Monza te komen. Ik zou ook naar Japan gaan, maar dat heb ik niet gedaan. We hebben niet gesproken over Brazilië. We hebben sinds Monza geen contact meer gehad, dus tja."