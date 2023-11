FIA-president wil Andretti zelfs zonder FOM-goedkeuring toelaten

Het is nog steeds niet duidelijk of Andretti Cadillac mag gaan deelnemen aan de Formule 1. Als het aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem ligt, dan betreedt de Amerikaanse samenwerking de sport. Hij is van mening dat Andretti zelfs zonder toestemming van de FOM kan gaan deelnemen aan de Formule 1.

Autosportfederatie FIA zette eerder dit jaar de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere partijen meldden zich aan, maar alleen het plan van Andretti Cadillac werd als goedgekeurd. Dat betekent echter nog niet dat ze mogen gaan deelnemen aan de Formule 1, want ze moeten nu eerst nog tot een deal komen met de FOM. De hoge heren van de Formule 1 zijn echter geen fan van het plan van een nieuw team.

Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem is dit echter geen probleem. Hij stelt dat Andretti zelfs zonder toestemming van de FOM kan deelnemen aan de sport. Bij Speedcafe legt Ben Sulayem het uit: "Ik heb vanuit de juridische kant gehoord dat de FOM nee kan zeggen tegen het financiële aspect. Maar, de licentie om deel te nemen wordt uitgedeeld door de FIA. Dan zou Andretti dus meedoen zonder geld te krijgen en ik denk niet dat dit gaat gebeuren. Ik ga er vanuit dat de FOM geen 'nee' gaat zeggen, maar alles kan gebeuren."