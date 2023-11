Hamilton hoopt Verstappen te kunnen verslaan in Brazilië

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Mexicaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander zag in zijn spiegels dat Lewis Hamilton als tweede over de streep kwam. Hamilton was tevreden en hij liet na afloop weten dat hij hoopt om de zege te kunnen vechten in Brazilië.

Hamilton reed een sterke race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. In Mexico-Stad vocht de Britse zevenvoudig wereldkampioen zich naar voren en de tweede plaats was dan ook zeker geen gestolen resultaat. Hamilton bekijkt het graag positief en hij haalt kracht uit het feit dat zijn teamgenoot George Russell vorig jaar de Braziliaanse Grand Prix wist te winnen. Hamilton ziet veel gelijkenissen met de huidige situatie.

Hamilton leeft toe naar de Braziliaanse Grand Prix van aankomend weekend. Op het circuit van Interlagos hoopt hij weer te kunnen winnen, zo laat hij weten aan de internationale media: "Het geeft vertrouwen dat onze auto in Mexico de op één na snelste was. Ik hoopte hier in de race al dat er een kans zou zijn om dichter bij Max te komen, maar misschien kan het volgende week. Vorig jaar gaven we drie tienden toe op Max in de kwalificatie, waarna we tweede werden in de race. We kopiëren dus eigenlijk wat we vorig jaar deden."