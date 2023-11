Prost feliciteert Verstappen: "Binnenkort pakt hij zijn vierde titel"

Max Verstappen won afgelopen weekend zijn 51ste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur evenaarde hiermee het zege-aantal van Alain Prost. De Franse racelegende feliciteert Verstappen en hij verwacht ook snel een vierde wereldtitel van de Nederlander.

Verstappen is bezig met een extreem dominant seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull-coureur verbreekt record na record en hij veroverde in Qatar zijn derde wereldtitel op rij. Verstappen deed daarna niet rustig aan en hij verbeterde afgelopen weekend in Mexico zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen. Daarnaast evenaarde hij dus ook het zege-aantal van Alain Prost.

Vierde wereldtitel

Beide mannen staan nu op 51 zeges en Prost vindt het niet erg dat hij na al die jaren weer wordt bijgehaald in de recordboeken. De Franse viervoudig wereldkampioen laat aan L'Equipe weten dat hij verwacht dat Verstappen ook op gelijke hoogte gaat komen qua titels: "Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik zou zeggen dat met de stabiliteit van de reglementen en het talent van de coureur, Max zeer binnenkort zijn vierde wereldtitel pakt. Hij verdient het zeker om te zijn waar hij nu is. Ja, hij zit bij een topteam. Ja, hij rijdt in een geweldige auto. Maar, hij doet het en hij verdient het."

Exclusieve club

Prost zal aanwezig zijn bij de Grand Prix van Abu Dhabi. De Fransman zal daar Verstappen gaan feliciteren en hij legt uit welke complimenten hij aan Verstappen gaat geven: "Ik zal hem vertellen dat hij is toegetreden tot een zeer exclusieve club en dat dit al een grote prestatie is. Ik zal hem ook vertellen dat hij een coureur is die ik waardeer om zijn vastberadenheid en zijn talent. Tot slot zal ik hem ook zeggen dat ik niet jaloers of verdrietig ben om verslagen te worden door een sportman van zijn niveau."