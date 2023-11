Vasseur blij met uitblijven straf Leclerc

Charles Leclerc speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Mexicaanse Grand Prix. Hij raakte bij de start van de race de wagen van Sergio Perez waardoor laatstgenoemde uitviel. Leclerc reed daarna rond met lichte schade aan zijn voorvleugel. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is blij dat de stewards hier geen straf voor uitdeelden.

Leclerc belandde bij de start van de Mexicaanse Grand Prix in een soort Red Bull Racing-sandwich. Aan zijn linkerkant reed Perez en aan zijn rechterkant reed Max Verstappen. Bij het aanremmen voor de eerste bocht kon Leclerc nergens meer heen en tikte hij Perez uit de race. De voorvleugel van Leclerc raakte licht beschadigd en de stewards onderzochten of er hierdoor een gevaarlijke situatie ontstond. Na afloop van de race besloten ze geen straf uit te delen.

End plate

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is blij dat de stewards besloten geen straf uit te delen. De Fransman laat weten dat zijn team geen tijd had om te overwegen om Leclerc naar binnen te roepen. Tegenover RaceFans legt Vasseur deze redenatie uit: "Dit was het geval omdat toen we het zagen, we eerst wilden zien wat er nou precies aan de hand was. Eén ronde later verloor hij echter al zijn loshangende end plate."

Na de race

Het loshangende gedeelte van de aanleiding voor het onderzoek van de stewards. In het verleden werden er immers wel eens straffen uitgedeeld voor soortgelijke gevallen. Vasseur is blij dat de stewards pas na afloop van de Grand Prix naar de situatie keken: "Je moet beide kanten bekijken, maar als ze tijdens de race beslissen kunnen ze niet naar ons luisteren en niet naar onze positie kijken. Als ze de beslissing uitstellen, dan is het podium in de pocket."