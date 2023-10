FIA-president snapt kritische coureurs niet: "Alle prijzen zijn gestegen"

Autosportfederatie FIA kreeg eerder deze maand veel kritiek voor het feit dat ze het maximale boetebedrag voor de coureurs hebben verhoogd. De coureurs vroegen zich af waar dit voor nodig was en de kritiek was niet mals. Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem is van mening dat alles duurder wordt.

De FIA maakte na afloop van de bijeenkomst van het World Motor Sport Council bekend dat ze het maximale boetebedrag voor de Formule 1-coureurs hebben verhoogd. Dat bedrag lag in de afgelopen jaren op 250.000 euro, maar nu ligt dit bedrag op 1 miljoen euro. De coureurs zijn het hier niet mee eens. Ze vinden het niet alleen te hoog, ze zijn ook van mening dat veel coureurs zo'n bedrag helemaal niet kunnen betalen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kan zich niet vinden in de kritiek van de coureurs. Ben Sulayem vindt het niet meer dan logisch dat het maximale boetebedrag is gestegen. In gesprek met Speedcafe spreekt Ben Sulayem zich uit: 'De prijs van alles is gestegen. De teams zeggen nu dat ze miljarden waard zijn en wij hebben ons reglement niet meer verbeterd sinds Jurassic Park. We zeggen niet dat ze het moeten betalen, we zeggen dat ze deze onnodige overtredingen niet moeten maken. Als je dat niet doet, dan krijg je ook geen boete. Niemand zal je iets opleggen als je de regels volgt."