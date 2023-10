Horner verwacht pijn budgetcapstraf nog te voelen

Het team van Red Bull Racing is dit jaar bezig met een extreem succesvol seizoen in de Formule 1. Dat is opvallend aangezien Red Bull dit jaar werkte met de gevolgen van de straf die ze ontvingen voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Volgens Christian Horner heeft zijn team de volledige impact van de straf nog niet gevoeld.

Red Bull werd een jaar geleden gestraft omdat ze in 2021 de budgetcap met een minimaal bedrag hadden overschreden. Ze kregen een straf die op zowel financieel als sportief gebied impact had. Ze moesten een miljoenenboete betalen en ze mochten minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Op 26 oktober is de looptijd van een jaar verlopen en Red Bull werkt nu dus officieel strafvrij.

Het lijkt er op dat Red Bull geen last heeft van de gevolgen van de straf. De Oostenrijkse renstal is immers oppermachtig in de Formule 1 en ze zijn slechts één keer verslagen. Teambaas Christian Horner laat aan de internationale media weten dat hij aan deze stelling twijfelt: "We hebben de volledige impact van deze straf nog niet gezien. Het heeft overduidelijk impact gehad op de ontwikkelingstijd die we dit jaar hebben kunnen inzetten. Gelukkig begonnen we met een sterke auto aan het seizoen en konden we het overgrote deel van de tijd in volgend seizoen steken."