Advocaat Michael Schumacher hekelt nepnieuws

Over de situatie van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is zeer weinig bekend. Sinds zijn ski-ongeval zwijgen zijn naasten over zijn gezondheidstoestand. Zijn advocaat doet er alles aan om Schumachers privésituatie te beschermen, hij ergert zich aan de grote hoeveelheid nepnieuws omtrent zijn cliënt.

Slechts een handjevol mensen weet hoe het met Schumacher gaat. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen raakte zwaargewond bij een ski-ongeval in Frankrijk. Hij lag geruime tijd in coma en in 2014 ontwaakte hij daar weer uit. Het is bekend dat hij in zijn huis in Zwitserland verblijft, maar hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Zijn familie wil daar niets over zeggen en men probeert zijn privacy dan ook te beschermen.

AI

Heel soms komt er iets naar buiten over Schumachers gezondheidstoestand, maar die verhalen worden vaak ontkracht door diens familie en advocaten. Schumachers advocaat Felix Damm laat in een interview met het Duitse LTO weten dat er veel nepnieuws verschijnt over zijn cliënt en dat hij zich daaraan ergert: "Ook zonder betrouwbare informatie gebeurt dat. Het ging zelfs zo ver dat Die Aktuelle een interview gemaakt met AI over hem publiceerde."

Cynisch

Advocaat Damm doet er in ieder geval alles aan om nepnieuws uit de wereld te helpen. Namens de familie stapt hij vaak naar de rechter: "Er waren vertegenwoordigers van media die in alle ernst zeiden dat iemand die door een ongeval niet besefte hoe ernstig een tegen hem gerichte schending van zijn persoonlijke rechten was, geen aanspraak kon maken om deze schendingen. Ik vond dat erg cynisch overkomen, we kunnen dat argument alleen voor kinderen gebruiken. Bescherming aan kwetsbare mensen weigeren, dat is de verkeerde aanpak. Gelukkig gingen de rechters hier niet in mee."