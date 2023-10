Mexicaanse organisatie maakt zich geen zorgen over toekomst zonder Perez

De tribunes rondom het Autodromo Hermanos Rodriguez zaten afgelopen weekend propvol. De Mexicaanse fans juichten hun thuisheld Sergio Perez toe, al viel hij wel uit na één ronde. De organisatie weet dat Perez in de toekomst niet meer in de Formule 1 zal rijden, maar dat zien ze niet als een probleem.

Perez beschikt momenteel nog over een Red Bull Racing-contract tot en met 2024, het is nog niet duidelijk of hij zijn contract gaat verlengen of dat hij zijn helm aan de wilgen gaat hangen. De Grand Prix in Mexico trekt vooral bezoekers die komen voor Perez, dus zodra hij stopt kan het voor problemen gaan zorgen. Toch maakt men zich in Mexico-Stad voorlopig nog geen zorgen over de toekomst.

De directeur van de Grand Prix, Federico Rodriguez, maakt zich voorlopig geen zorgen over de toekomst van het evenement. In gesprek met Motorsport.com legt Rodriguez uit hoe hij naar de situatie kijkt: "We weten dat Checo er niet altijd zal zijn. We werken hier niet alleen met hem, maar met de gehele sport. Er zitten ook andere fans van Red Bull, Mercedes en Ferrari op de tribune, er zijn zelfs fans van andere teams. Als Checo stopt, dan gaat de ticketverkoop minderen, maar we weten dat dit gaat gebeuren. We werken dus hard om de ervaring voor de bezoekers te verbeteren."