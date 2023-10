Leclerc ontloopt straf na startcrash met Perez

De startcrash van Sergio Perez kreeg mogelijk een staartje voor Charles Leclerc. De Monegask kon niets doen aan de crash, maar het feit dat een stukje van zijn voorvleugel los hing, kon wel voor problemen zorgen. De stewards besloten echter geen straf uit te delen.

Leclerc kwam redelijk ongeschonden uit de crash met Perez. De Ferrari van Leclerc had alleen een beetje schade opgelopen aan de voorvleugel, de wing-endplate ging los en viel er na een paar rondjes af. Na afloop van de Grand Prix keken de stewards naar dit incident, want mogelijk was de auto hierdoor onveilig. Ze besloten echter geen straf uit te delen, want volgens de standaardprocedure van de FIA geldt dit niet als onveilig. In januari besloten de teams en de FIA dat hier geen straffen meer voor zouden worden uitgedeeld.