Verstappen begrijpt Perez: "Als het lukt, is het geweldig"

De thuisrace van Sergio Perez eindigde gisteren in tranen. Al na één bocht zat de race er voor de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur op. Perez raakte de Ferrari van Charles Leclerc en hij vloog door de de lucht. Max Verstappen begrijpt de actie van zijn teamgenoot Perez.

Verstappen en Perez hadden allebei een goede start in Mexico. Beide coureurs duwden hun neus naast die van polesitter Charles Leclerc. De Monegask kon nergens meer heen en hij raakte de bolide van Perez op diens achterwiel. Perez vloog eventjes door de lucht en zijn RB19 raakte hierbij flink beschadigd. Hij reed terug naar de pitlane, maar daar zat er niets anders op dan opgegeven. De teleurstelling bij Perez en zijn landgenoten was enorm.

Verstappen schreef de race uiteindelijk op zijn naam en hij leefde na afloop mee met zijn teamgenoot. Hij snapt de poging van Perez en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik begrijp hem wel omdat het zijn thuisrace is. Het is voor eigen publiek en dat wil je natuurlijk op het podium staan. Daardoor begrijp ik dat hij aan de buitenkant keek en het probeerde. Als je naar de beelden kijkt, dan had hij natuurlijk iets meer ruimte kunnen laten. Maar ja, als het lukt, dan ziet het er geweldig uit."