Perez spreekt van nachtmerrie: "Ik had kunnen winnen"

Sergio Perez droomde van een zege voor de ogen van zijn eigen fans in Mexico. De Red Bull Racing-coureur wilde vanaf de derde startrij direct de aanval openen, maar het eindigde voor hem in tranen. Een touché met Charles Leclerc betekende einde race en Perez sprak van een nachtmerrie.

Perez ging er bij de start eventjes goed voor zitten. Hij opende de aanval en hij duwde zijn wagen naast de auto's van Max Verstappen en Charles Leclerc bij het ingaan van de eerste bocht. Er was geen ruimte en de onfortuinlijke Leclerc tikte de wagen van Perez aan. De Red Bull vloog kortstondig door de lucht en de schade was fors. Eenmaal terug in de pitlane zat er niets anders op dan uitvallen.

Nachtmerrie

Perez was overduidelijk geëmotioneerd toen duidelijk werd dat zijn race voorbij was. Na afloop stond de teleurstelling in zijn ogen toen hij met de internationale media sprak: "Dit is een nachtmerrie. Het is een hele verdrietige dag. Het gat was er en ik ging er vol voor. Ik had een geweldige start en er was zeker een gat. Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat Charles zo laat zou remmen, hij had zo weinig ruimte. Ik zat aan de binnenkant en drie auto's naast elkaar is altijd lastig."

Winnen

Perez is van mening dat Leclerc misschien iets meer had kunnen doen, maar hij geeft wel toe dat dit simpelweg bij de autosport hoort. Hij wilde misschien iets te veel: "Achteraf gezien had ik misschien niet zo optimistisch moeten zijn. Ik heb hier twee jaar op rij op het podium gestaan en dat wilde ik dit jaar weer doen. Ik had een kans om misschien te winnen, want als de move was gelukt had ik de leiding gepakt. Dan was het een heel ander verhaal."